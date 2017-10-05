Кривцов: сборной Украины по силам выйти на чемпионат мира в России

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Сергей Кривцов считает, что национальной команде по силам пробиться на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. Сам футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена.
«Сейчас выполняем ряд процедур и упражнений, которые позволяют мышцам ноги не так сильно атрофироваться. Колено сгибать до полного выздоровления нельзя, можно усугубить ситуацию, тогда без оперативного вмешательства проблему не решить. Конечно, неудобно ходить с лонгетом, но я уже привык.
Три недели прошло с того момента, как я травмировался. Сделали контрольный снимок, есть улучшение, но о выздоровлении говорить пока рано. Нужно работать над закачкой мышц. Надеюсь, через несколько недель сниму лонгет и можно будет понемногу приступать к занятиям на поле. Обидно, что получил повреждение в преддверии Лиги чемпионов, – хотел помочь «Шахтёру» в важных играх. Но это футбол, травмы случаются, необходимо пережить этот момент.
Что касается сборной Украины, жду только победы! Считаю, нашей команде по силам выйти на чемпионат мира. Главное – выиграть у Косово и подойти во всеоружии к поединку с хорватами. Думаю, центральный матч этого отборочного цикла состоится в Киеве 9 октября. Очень рад, что Марлос принял украинское гражданство, получил вызов в сборную. Я давно считаю его наполовину украинцем, наполовину бразильцем. Уверен, Марлос принесет пользу Украине и на поле докажет всем критикам и скептикам, что они глубоко ошибались", — цитирует Кривцова пресс-служба «Шахтёра».
Сборная Украины, набрав 14 очков, занимает в группе I 4-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».