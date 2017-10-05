Арустамян: Фурсенко убедил всех в «Зените», что нужно делать ставку на Кокорина

Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, почему зимой не состоялся обмен нападающими между «Краснодаром» и «Зенитом». Во время летнего трансферного окна в СМИ сообщалось, что в стан «быков» может отправиться Александр Кокорин, а в петербургскую команду перейдёт Фёдор Смолов.
«Сергей Фурсенко, который только-только вернулся в „Зенит“, категорически запретил своему спортивному департаменту рассматривать вариант ухода Кокорина. Именно Фурсенко, поговорив с Кокориным, убедил всех в клубе, что на Кокорина нужно делать ставку. Естественно, такой же посыл был и от Роберто Манчини, который взялся, чтобы игру Кокорина изменить.
Дальше был сбор в Австрии, и он во многом стал ключевым. Там Манчини и его помощник провели очень много разговоров с Кокориным и рассказали, как его собираются видеть в «Зените». После этого произошло преображение Кокорина, на которое, как говорят, также повлияло рождение у него ребёнка", — рассказал Арустамян в эфире Youtube-канала Ставка TV.