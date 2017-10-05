Промес: нельзя терять время, хочу вернуться как можно скорее

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который продолжает набирать форму после травмы, выложил видео с тренировки на своей официальной странице в «Инстаграме», отметив, что нельзя терять время.
«Нельзя терять время. Хочу вернуться как можно скорее», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Квинси Промес принял участие в 10 матчах. На счету голландца 6 голов и 3 результативные передачи.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице Промеса в «Инстаграме».
Промес: не могу дождаться возвращения на поле