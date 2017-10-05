Полоз: встреча с детьми – очень важное мероприятие, почаще бы так

Нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз рассказал о встрече с детьми с ограниченными возможностями и о том, как команда готовится к товарищескому матчу против сборной Южной Кореи (7 октября).
«В сборную часто приезжают дети, мы встречаемся с ними с большим удовольствием. Очень важное мероприятие. Почаще бы так.
Сегодня было много тактики. Полтора-два часа уделили тактическим моментам и стандартам. Команда в нормальном состоянии, два дня восстанавливались после игр за клубы, на третий день были нагрузки, сегодня уделили внимание тактике. Я себя хорошо чувствую», — передаёт слова Полоза корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Также Полоз прокомментировал слова главного тренера Станислава Черчесова, который сказал, что с Южной Кореей должны играть подвижные футболисты.
«У нас все нападающие такие — Кокорин, Смолов и даже Заболотный, форвард таранного типа, но достаточно быстрый», — сказал Полоз.