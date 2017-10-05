Руководство «Томи» обещает вернуть долги игрокам и тренерам до конца октября

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Томи» пообещало вернуть футболистам, тренерскому штабу и сотрудникам команды долги по зарплате до конца октября. Игрокам, тренерам и сотрудникам команды не платят зарплату с мая 2017 года, при этом между руководством и командой есть понимание в вопросе задолженности.
После 16-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» занимает 15-е место в турнирной таблице первенства, набрав 15 очков. В 17-м туре подопечные Валерия Петракова на выезде сыграют с «Зенитом-2».
В «Томи» прокомментировали слухи о том, что команда с мая не получает зарплату