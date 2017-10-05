Киоун: мысленно Озил уже покинул «Арсенал»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что полузащитник Месут Озил не хочет играть за лондонский клуб и мысленно уже покинул «канониров».
«Думаю, Озил проверяет Венгера больше, чем любой другой игрок. Он не хотел лететь на матч с БАТЭ и вдруг снова получил травму. Он провёл на поле с «Вест Бромвичем» девять минут — когда он успел получить травму?
Я думаю, что мысленно он уже покинул «Арсенал». Возможно, теперь Венгер сделает всё возможное, чтобы получить какую-то компенсацию за него. Думаю, Венгер не захочет иметь в команде такого человека вокруг молодых футболистов», — цитирует Киоуна Daily Mail.
Контракт Месута Озила с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».