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Киоун: мысленно Озил уже покинул «Арсенал»

5 октября 2017, четверг. 14:13 Футбол

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что полузащитник Месут Озил не хочет играть за лондонский клуб и мысленно уже покинул «канониров».

«Думаю, Озил проверяет Венгера больше, чем любой другой игрок. Он не хотел лететь на матч с БАТЭ и вдруг снова получил травму. Он провёл на поле с «Вест Бромвичем» девять минут — когда он успел получить травму?

Я думаю, что мысленно он уже покинул «Арсенал». Возможно, теперь Венгер сделает всё возможное, чтобы получить какую-то компенсацию за него. Думаю, Венгер не захочет иметь в команде такого человека вокруг молодых футболистов», — цитирует Киоуна Daily Mail.

Контракт Месута Озила с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Киев Мартин Киоун Месут Озил
Новости. Футбол
5 октября 2017, четверг
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