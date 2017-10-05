ФИФА рассказала, в каких городах есть отставание от графика подготовки к ЧМ-2018

Подготовку России к проведению чемпионата мира в 2018 году в ФИФА в целом оценивают положительно, при этом в двух городах пока есть отставания от графика. Об этом заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
«Готовность мы оцениваем в общем и целом положительно, всё укладывается в графики, где-то есть отставание, но нас заверили, что всё будет закончено в сроки», — цитирует Смита «Интерфакс».
Смит добавил, что в Москве стадион «Лужники» находится «в достаточно хорошем состоянии», а в Самаре и Калининграде есть отставание, но представители России заверили ФИФА, что всё будет закончено в сроки.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.
СМИ: колумбийский певец Малума запишет официальный гимн ЧМ-2018