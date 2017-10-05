Арустамян: 23 марта в «Лужниках» сборная России сыграет с командой Бразилии

Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в марте будущего года сборная России проведёт в Москве товарищескую встречу с командой Бразилии, а также поведал, как в будущем в РФПЛ может измениться лимит на легионеров.
«Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве сборную России ждёт товарищеская игра против Испании на стадионе „Спартак“. Это правда. Правда и в том, что вторым спарринг-партнёром может стать команда Аргентины.
РФС уже согласовал с аргентинцами матч, даже согласован гонорар, но главная проблема — у Аргентины плохо дела идут с отбором на чемпионат мира. Но если они займут одно из четырёх мест в своём отборочном цикле, то ждите в столице в ноябре сборную Аргентины.
И уже точно 23 марта в «Лужниках» состоится матч, который, наверное, будут ждать все — в Москву приедет сборная Бразилии и сыграет против команды России.
В кулуарах сейчас главная тема — какой будет следующий лимит на легионеров. Поговаривают, что в сентябре должны были принять лимит 8+17, но почему-то это не случилось. Но каким он будет в итоге, мы посмотрим до конца календарного года", — рассказал Арустамян в эфире Youtube-канала Ставка TV.