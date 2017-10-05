Сборная Англии во время ЧМ-2018 собирается жить на базе под Петербургом

Сборная Англии во время чемпионата мира 2018 года собирается жить на базе на берегу Финского залива в четырёхзвёздочном отеле Forrestmix Club, сообщает Daily Mail.
Отель располагается в посёлке Репино недалеко от Санкт-Петербурга. Издание отмечает, что выбор по поводу базы принимал главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.
Сборная Англии после восьми туров лидирует в своей отборочной группе чемпионата мира—2018. Для выхода в финальную часть команде Саутгейта хватит набрать три очка в последних двух встречах.
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