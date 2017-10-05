Англия может побороться за проведение финала Лиги чемпионов в 2023 году

Футбольная ассоциация Англии может подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2023 году. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на конфиденциальные документы, полученные от организации UK Sport.
Проведение финала Лиги чемпионов является лишь одной из стратегических целей. Также в Англии хотят провести Тур де Франс в 2021 году, чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2027 или 2029 году. UK Sport активно рассматривает возможность проведения мероприятий в ряде других видов спорта.
Финансирующее агентство объявило, что в течение следующих восьми лет инвестирует почти £ 30 млн (около € 33,6 млн) для поддержания позиции страны в качестве ведущего мирового лидера спортивных событий.
Футбольная ассоциация отказалась от комментариев, но уже объявила о намерении участвовать в тендере на проведение женского чемпионата Европы 2021 года, который также указан в документах как одна из целей UK Sport.