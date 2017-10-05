Самый трогательный момент дня. Дети-инвалиды на тренировке сборной России

5 октября на базе в Новогорске национальная команда России провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном. Перед тренировкой футболисты и главный тренер Станислав Черчесов вручили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, занимающимся по программе «Лыжи мечты».
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной России, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.
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