Сычёв: у меня огромное желание попасть в основу «Локомотива»

Капитан «Казанки» Дмитрий Сычёв рассказал, что у него есть большое желание пробиться в основной состав «Локомотива». С нынешнего сезона форвард выступает за фарм-клуб «железнодорожников» во втором дивизионе.
«Конечно, у меня огромное желание попасть в основу. Делаю всё, что в моих силах. А там уж… Как Юрий Палыч решит! И руководство клуба. Не получается никак поговорить с Сёминым. У «Локомотива» один график, у нас – другой. Чтобы вернуться на элитный уровень, нужно забивать голы. И вообще показывать достойную игру», — цитирует Сычёва «Советский спорт».
Сычёв вернулся в «Локомотив» и будет выступать за вторую команду клуба