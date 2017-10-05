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Сычёв: у меня огромное желание попасть в основу «Локомотива»

5 октября 2017, четверг. 16:03 Футбол

Капитан «Казанки» Дмитрий Сычёв рассказал, что у него есть большое желание пробиться в основной состав «Локомотива». С нынешнего сезона форвард выступает за фарм-клуб «железнодорожников» во втором дивизионе.

«Конечно, у меня огромное желание попасть в основу. Делаю всё, что в моих силах. А там уж… Как Юрий Палыч решит! И руководство клуба. Не получается никак поговорить с Сёминым. У «Локомотива» один график, у нас – другой. Чтобы вернуться на элитный уровень, нужно забивать голы. И вообще показывать достойную игру», — цитирует Сычёва «Советский спорт».

Сычёв вернулся в «Локомотив» и будет выступать за вторую команду клуба
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Казанка ФК Локомотив Дмитрий Сычёв Юрий Сёмин
Новости. Футбол
5 октября 2017, четверг
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