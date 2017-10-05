Джеррард: есть уверенность, что «Ливерпуль» завершит сезон в первой четвёрке

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне АПЛ. Джеррард, работающий ныне тренером молодёжных команд, считает, что мерсисайдцы могут финишировать в первой четвёрке.
«У «Ливерпуля» впереди несколько серьёзных матчей, которые он может выиграть. Тогда все будут счастливы. Сыграно всего семь матчей, и нет времени для паники. У нас замечательный тренер. Думаю, всё в порядке.
Я не из тех, кто собирается выслушивать критику после семи игр. Обычно судил о результатах после 10-15 матчей в сезоне. У меня есть уверенность, что «Ливерпуль» закончит сезон в первой четвёрке», — цитирует Джеррарда пресс-служба «Ливерпуля».
После семи туров на счету «Ливерпуля» 12 очков и 7-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».