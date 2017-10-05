Аргентина – Перу: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 02:30

6 октября в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Перу. Встреча начнётся в 02:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Аргентина – Перу.
Встречу 06.09.2017 рассудит бразильская бригада арбитров во главе с рефери Вилтоном Сампайо.
Ранее команды встречались 55 раз. В 36 играх победу одержала Аргентина, пять раз выиграла сборная Перу, и 14 матчей команды сыграли вничью.
Последняя встреча между сборными состоялась 7 октября 2016 года в Лиме и завершилась со счётом 2:2.
В таблице сборная Аргентины (24 очка) располагается на пятой строчке, а команда Перу (24) — на четвёртой.
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