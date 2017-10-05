Сборные Сирии и Австралии сыграли вничью в отборочном турнире ЧМ-2018

На стадионе «Ханг Джебат» (Малакка, Малайзия) состоялся первый матч четвёртого раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира — 2018 между сборными Сирии и Австралии. Завершилась встреча вничью со счётом 1:1.
В конце первого тайма Робби Круз вывел австралийскую команду вперёд, а за пять минут до конца основного времени второго тайма Омар Аль-Сомах с пенальти счёт сравнял.
Ответная игра состоится в Сиднее 10 октября.
Напомним, что победитель противостояния между сборными Сирии и Австралии в ноябре разыграет путёвку на турнир в России с командой, занявшей четвёртое место в зоне КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).