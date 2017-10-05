На стадионе «Нижний Новгород» вспыхнул пожар из-за сварочных работ

Пожар вспыхнул на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе «Нижний Новгород» 5 октября. В течение 20 минут возгорание было ликвидировано.
Как сообщает интернет-издание «В Городе N» со ссылкой на пресс-секретаря АО «Стройтрансгаз» Александра Батуева, возгорание произошло в секторе А при выполнении сварочных работ около 16:30. Пожарный наряд, который круглосуточно дежурит на строительной площадке, оперативно ликвидировал его.
«На ход строительства арены происшествие никак не повлияло, никто не пострадал. Причины и площадь возгорания в настоящее время устанавливаются», — рассказал Батуев.
Видео пожара на стадионе «Нижний Новгород» можно посмотреть в YouTube на канале Zakharov Oleg.
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