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На стадионе «Нижний Новгород» вспыхнул пожар из-за сварочных работ

5 октября 2017, четверг. 17:49 Футбол

Пожар вспыхнул на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе «Нижний Новгород» 5 октября. В течение 20 минут возгорание было ликвидировано.

Как сообщает интернет-издание «В Городе N» со ссылкой на пресс-секретаря АО «Стройтрансгаз» Александра Батуева, возгорание произошло в секторе А при выполнении сварочных работ около 16:30. Пожарный наряд, который круглосуточно дежурит на строительной площадке, оперативно ликвидировал его.

«На ход строительства арены происшествие никак не повлияло, никто не пострадал. Причины и площадь возгорания в настоящее время устанавливаются», — рассказал Батуев.

Видео пожара на стадионе «Нижний Новгород» можно посмотреть в YouTube на канале Zakharov Oleg.

На строящемся к чемпионату мира — 2018 стадионе в Самаре произошёл пожар
Источник: В Городе N Сообщить об ошибке
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5 октября 2017, четверг
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