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Женскую сборную Экваториальной Гвинеи отстранили от участия в отборе на ЧМ-2019

5 октября 2017, четверг. 18:02 Футбол

ФИФА отстранила женскую сборную Экваториальной Гвинеи от участия в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года, который пройдёт во Франции, сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято после того, как было выявлено, что в матчах отборочного турнира Олимпийских игр 2016 года от Экваториальной Гвинеи участвовали 10 игроков, которые не имели права выходить на поле в составе национальной команды. А ещё две футболистки признаны виновными в подделке документов и получили по 10-матчевой дисквалификации.

Федерация футбола Экваториальной Гвинеи была оштрафована на 100 тыс. швейцарских франков (€ 87 тыс.).

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Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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