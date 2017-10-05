Зинченко исполнил перед игроками и тренерами сборной Украины песню «Рукалицо»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, известный в России по выступлению за «Уфу», исполнил песню рэп-исполнителя Скруджи «Рукалицо».
20-летний футболист выступил перед игроками и тренерами национальной сборной Украины.
Видеозапись опубликована в YouTube на канале Mykola Vasylkov.
Отметим, что Зинченко из-за перебора жёлтых карточек не сможет помочь национальной команде в матче отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Косово.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Шахтёра» Марлос, получивший украинское гражданство, на посвящении в сборную исполнил песню «Despacito» на испанском.