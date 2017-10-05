«Арарат» объявил об уходе Давыдова, получившего предложение от другого клуба

Московский «Арарат» и нападающий Сергей Давыдов расторгли контракт по соглашению сторон. 32-летний футболист получил предложение от другого клуба и попросил отпустить его. Руководство «Арарата» решило пойти навстречу игроку и удовлетворило просьбу, сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Я провёл четыре замечательных месяца в составе «Арарата». Этот период карьеры навсегда останется в моей памяти. Мне было очень приятно стать частью потрясающего коллектива. Благодарен клубу за время, проведённое в команде. Я всегда чувствовал поддержку руководства, партнёров и болельщиков. В каждом матче я пытался выкладываться на максимуме своих возможностей. Но настал момент, когда наши пути должны разойтись. Очень признателен руководству за то, что оно не стало чинить препятствия моему уходу. Желаю «Арарату» больших побед и достижения новых высот!», — сказал Давыдов.
Давыдов перешёл в «Арарат» минувшим летом. В составе московского клуба форвард провёл восемь матчей и забил один гол.
Давыдов известен по выступлениям за московские «Торпедо» и «Динамо», краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», КАМАЗ и казахстанский «Актобе».