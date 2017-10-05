Марсело и Тео после травм вернулись к тренировкам в общей группе «Реала»

Защитники «Реала» Марсело и Тео Эрнандес после повреждений вернулись к занятиям с общей группой команды, сообщает официальный сайт мадридцев.
Марсело в сентябре повредил мышцу левого бедра, а Тео не тренировался в общей группе из-за травмы ключицы. Оба игрока принимали участие в последней тренировке «Реала» с приглашёнными футболистами из второй команды в связи с отъездом 14 игроков в расположение национальных сборных.
Участие в тренировке не принимали Даниэль Карвахаль, Матео Ковачич и Гарет Бэйл, которые продолжают восстанавливаться от повреждений.
Защитник «Реала» Марсело из-за травмы выбыл на месяц