Полузащитник «Амкара» Огуде вернулся в общую группу

5 октября после четырёх дней отдыха футболисты «Амкара» собрались на стадионе «Звезда» и провели первую тренировку.
На занятии отсутствовали вызванные в свои национальные сборные защитник Петар Занев, полузащитник Сергей Баланович и хавбек Саид Эззатоллахи.
По-прежнему восстанавливается после операции и с командой не тренируется нападающий Алексей Гасилин.
В то же время полузащитник Фегор Огуде занимается в общей группе и участвует во всех упражнениях наравне со своими партнёрами.
Тренировка носила втягивающий характер, серьёзные нагрузки ждут игроков в пятницу, когда им предстоит два занятия, сообщает официальный сайт пермяков.
В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» 16 октября сыграет на своём поле с «Тосно».
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