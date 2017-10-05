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Причина пожара на стадионе «Нижний Новгород» — несоблюдение техники безопасности

5 октября 2017, четверг. 19:37 Футбол

В компании «Стройтрансгаз», генеральном подрядчике строительства стадиона «Нижний Новгород», рассказали, что основной версией причины пожара на строящейся арене, которая в 2018 году примет матчи чемпионата мира, является несоблюдение техники пожарной безопасности.

Пожар вспыхнул на стадионе «Нижний Новгород» 5 октября около 16:30. Возгорание произошло во время выполнения сварочных работ.

«В 16:30 на стадионе «Нижний Новгород» в секторе А произошло возгорание во время выполнения сварочных работ в комментаторской кабине. От искры загорелся находившийся на полу полистирол, горючий материал. Случилось сильное задымление, повалило много дыма. Огонь тут же начала тушить огнетушителями пожарная бригада. Пострадавших нет, на сроки сдачи стадиона этот инцидент никак не повлияет. На площадке круглосуточно дежурит пожарная машина, но даже без её привлечения удалось за 10-15 минут потушить очаг возгорания. Было больше дыма, чем огня.

Стройка идёт три года, уже были инциденты, связанные с возгоранием. Например, 5 февраля произошёл локальный пожар в одном из подсобных помещений, принадлежащих одному из субподрядчиков, его тоже быстро ликвидировали. Крупных пожаров не было.

В данном случае основная версия – несоблюдение техники пожарной безопасности. Как показывает опыт стройки, пожары возникают в основном из-за этого. Сейчас этот вопрос изучает комиссия, результаты будут известны через одну-две недели», — сказала пресс-секретарь компании «Стройтрансгаз» Евгения Новосад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

Видео пожара на стадионе «Нижний Новгород» можно посмотреть в YouTube на канале Zakharov Oleg.

На стадионе «Нижний Новгород» вспыхнул пожар из-за сварочных работ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Чемпионат мира 2018
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