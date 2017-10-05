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Карницкий: в российском чемпионате куда больше классных игроков, чем в Беларуси

5 октября 2017, четверг. 20:18 Футбол

Полузащитник «Тосно» и сборной Беларуси Александр Карницкий в интервью «Спортивной панораме» сравнил уровень российского и белорусского чемпионатов, прокомментировал выступление «Тосно» в дебютном сезоне в российской Премьер-Лиге, а также рассказал о своей позиции на поле.

«Это действительно чемпионат другого уровня. Есть свои проблемы, но в целом здесь куда больше классных футболистов. Это заметно по их скоростям, по работе с мячом. Также нельзя не сказать о хороших стадионах. Безусловно, после «Гомеля» это для меня большой шаг вперёд.

В принципе, пока всё складывается достаточно неплохо. Участвовал во многих матчах команды, так что вдвойне рад подобной стабильности. По свежей памяти могу назвать предыдущий матч. Выиграли у «Ахмата», набрали важные очки. Надеюсь, после международной паузы продолжим побеждать. Во второй половине сезона будет очень серьёзная борьба. В последнем туре сразу несколько аутсайдеров смогли победить, так что и нам было важно не упустить очки.

Безусловно, доверие тренерского штаба добавляет уверенности. Это всегда важно любому футболисту. Пытаюсь отплатить хорошей игрой. Чаще всего оказываюсь в середине полузащиты, то есть на своей позиции. А выше или ниже — многое зависит от конкретно складывающейся ситуации. В целом, я так и играл. Начинал немного ближе к защите, во времена БАТЭ был под нападающим. Сейчас где-то посередине, наверное. Но всё это непринципиально", — заявил хавбек.

Карницкий: у «Тосно» нет проблем с мотивацией в матчах с любым соперником
Источник: Спортивная панорама Сообщить об ошибке
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5 октября 2017, четверг
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