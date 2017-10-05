Marca: Карвахаль пропустит минимум два месяца из-за перикардита

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль пропустит минимум два месяца из-за перикардита (воспалительное поражение серозной оболочки сердца), сообщает Marca.
Как сообщалось ранее, футболист мадридского клуба страдает от вируса, который влияет на перикард.
Перикард — наружная соединительнотканая оболочка сердца. Перикард, или сердечная сумка, представляет собой тонкий, но плотный мешок, в котором находится сердце. Перикард отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.
Сердцу 25-летнего Карвахаля необходим отдых, поэтому в этот период он не сможет тренироваться.
В «Реале» был разработан план по уходу за Карвахалем, который вряд ли сможет вернуться на поле до декабря.