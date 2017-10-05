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«Барселона» призвала к диалогу и переговорам для решения ситуации в Каталонии

5 октября 2017, четверг. 21:37 Футбол

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу от лица клуба призвал к диалогу и переговорам, чтобы найти политические решения ситуации в Каталонии.

Референдум за независимость Каталонии от Испании состоялся 1 октября. 90% участников голосования высказались за автономию. На некоторых избирательных участках произошли столкновения между полицией и избирателями. В Мадриде отказываются признавать результаты референдума.

«ФК „Барселона“, как одна из ведущих организаций в стране, требует начать диалог и переговоры для поиска политических решений ситуации, происходящей в Каталонии, и для этого необходимо проявлять предельное уважение к желанию большинства каталонцев принять решение о будущем. Мы больше, чем клуб. И именно из-за этого мы чувствуем, что наш долг — поддерживать наш народ в таких трудных условиях, как сейчас. Мы официально поддерживаем позицию независимой комиссии по посредничеству, диалогу и примирению, которую поддерживает Ассоциация адвокатов Барселоны.

«Барселона» требует уважения. Клуб считает, что все общественные проявления должны способствовать созданию мостов для диалога, уважая свободы выражения мнения каталонцев. Чтобы преодолеть этот кризис, всем нам необходимо собраться вместе и использовать наши социальные функции, чтобы действовать ответственно. В нашем случае мы будем защищать потребность в таком институциональном диалоге, а в спортивном смысле будем продолжать соревноваться в разных дисциплинах. Мы будем стремиться, как всегда, выиграть каждый титул", — приводит слова Бартомеу официальный сайт «Барселоны».

«Барселона» видит себя посредником в конфликте между Испанией и Каталонией
Источник: Официальный сайт ФК "Барселона" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Хосеп Мария Бартомеу
Новости. Футбол
5 октября 2017, четверг
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