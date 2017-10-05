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Синицын признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам сентября

5 октября 2017, четверг. 21:48 Футбол

Голкипер Андрей Синицын признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам сентября. Таковы итоги голосования болельщиков, проходившего на официальном сайте клуба.

В голосовании приняли участие около 1000 человек. Третье место занял уругвайский полузащитник Маурисио Перейра, собравший 9,7 % голосов. За ставшего вторым полузащитника Виктора Классона проголосовали 22,4 % респондентов. Результат Синицына — 24,2 % общего числа принявших участие в опросе.

Синицын в двух предыдущих месяцах оказывался в опросах вторым, Перейра по разу становился первым и третьим, а для Классона попадание в первую тройку стало первым.

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Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар Андрей Синицын Виктор Классон Маурисио Перейра
Новости. Футбол
5 октября 2017, четверг
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