Голкипер Андрей Синицын признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам сентября. Таковы итоги голосования болельщиков, проходившего на официальном сайте клуба.
В голосовании приняли участие около 1000 человек. Третье место занял уругвайский полузащитник Маурисио Перейра, собравший 9,7 % голосов. За ставшего вторым полузащитника Виктора Классона проголосовали 22,4 % респондентов. Результат Синицына — 24,2 % общего числа принявших участие в опросе.
Синицын в двух предыдущих месяцах оказывался в опросах вторым, Перейра по разу становился первым и третьим, а для Классона попадание в первую тройку стало первым.
Болельщики «Краснодара» выбрали Гранквиста лучшим игроком клуба в августе