Рамос: у нас с Пике очень хорошие отношения

Защитник сборной Испании и капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что у него хорошие отношения с партнёром по национальной команде Херардом Пике. Ранее сообщалось, что между Рамосом и Пике возник конфликт, так как защитник «Барселоны» голосовал за независимость Каталонии на недавнем референдуме.
«Была непростая неделя для игроков „Барселоны“, выступающих за сборную Испании, и нам нужно отделять спорт от политики.
Мне нужно было поговорить с Пике и тренером, прежде чем говорить публично, поэтому я не общался с прессой ранее.
Мне нечего сказать о ком-то, кто поддерживает независимость Каталонии, находясь в национальной сборной, и я надеюсь, что могу жить в свободной и демократической стране, но я знал, что это будет трудная неделя.
У нас очень хорошие отношения, даже несмотря на то что у нас разные мысли по некоторым вопросам. У всех есть свобода выражать своё мнение, но мы должны думать о команде. Мы просим болельщиков наслаждаться игрой и о хорошей атмосфере", — приводит слова Рамоса Marca.