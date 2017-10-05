Тарасов: в матчах за сборную России хочется выходить на поле и рвать!

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, какие чувства испытывает во время выступлений в составе национальной команды, а также попросил болельщиков поддержать сборную в товарищеском матче с Южной Кореей, который состоится 7 октября.
«Когда впервые надел футболку национальной команды и зазвучал гимн… Я знаю по себе, что мурашки по коже означают ответственность, заряженность и мотивацию. Ты хочешь выйти на поле и рвать! Не важно, если товарищеские или контрольные игры, — это матчи за сборную России. Это большая честь и ответственность перед командой, тренерским штабом и прежде всего перед народом, который болеет за сборную. Национальная команда — это одно целое. Мы, болельщики и вся страна. Нам важна поддержка каждого болельщика. Мы всех ждём. Приходите и на матч с Южной Кореей 7-го числа и поддерживайте нас. Постараемся вас не подвести», — сказал Тарасов в интервью РФС ТВ.
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