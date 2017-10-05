Главный тренер сборной Армении: это просто позор

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал крупное поражение в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Польши. В Ереване хозяева потерпели поражение со счётом 1:6.
«Это просто позор. Было бы лучше, если бы мы проиграли из-за тактических ошибок. Сегодня мы допустили малейшие ошибки. Что можно сказать после поражения со счётом 1:6? Это самое обидное поражение в моей тренерской карьере. Нам нужно восстановиться, чтобы не опозориться в Казахстане», — цитирует Петросяна News.am.
Сборная Польши разгромила Армению в Ереване