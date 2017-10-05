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В ФИФА остались довольны временными трибунами на стадионе в Екатеринбурге

5 октября 2017, четверг. 22:48 Футбол

Делегация ФИФА во время визита в Екатеринбург осталась довольна временными трибунами на местном стадионе, которые были построены специально к чемпионату мира 2018 года, сообщает ESPN FC. Планировалось, что вместимость стадиона в Екатеринбурге с достроенными трибунами за воротами должна увеличиться до 35 тыс. человек. После ЧМ-2018 временные трибуны будут демонтированы.

«Временные трибуны были построены для того, чтобы после проведения чемпионата мира затраты на их содержание были бы снижены. Они были построены таким образом, чтобы сохранить вид на исторический фасад стадиона. Проверка инспекции и её подробный отчёт показали, что временные трибуны полностью соответствуют всем требованиям безопасности», — сообщил представитель ФИФА.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Чемпионат мира 2018».

Посмотреть видео можно на официальной странице города-организатора ЧМ-2018 «Вконтакте».

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Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
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