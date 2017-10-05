76 стран в преддверии ЧМ-2018 договорились обмениваться данными об угрозах

Участники совещания глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов обсудили безопасность зимней Олимпиады в Южной Корее и чемпионата мира по футболу в России и договорились обмениваться информацией о возможных угрозах безопасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную служба безопасности.
«В преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в Республике Корее и чемпионата мира ФИФА по футболу 2018 года в России рассмотрены вопросы обеспечения безопасности крупных международных мероприятий. Достигнуты договорённости об использовании действующего в рамках совещания механизма обмена информацией о реальных и потенциальных угрозах и совместном реагировании на них», — говорится в сообщении ФСБ.
4-5 октября в Краснодаре состоялось совещание руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов — партнёров ФСБ России, на которое прибыли 117 делегаций из 76 стран и шести международных организаций ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств и Европейского Союза.