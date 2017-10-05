Сборная Англии обыграла Словению и досрочно обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018

В матче 9-го тура группы F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Англии принимала на своём поле команду Словении. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол на четвёртой компенсированной минуте записал на свой счёт форвард Гарри Кейн. Таким образом, сборная Англии набрала 23 очка и досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице группы.
В другом матче, который проходили параллельно, сборная Шотландии на своём поле вырвала победу в матче с командой Словакии (1:0), забив гол в концовке встречи. Гости играли вдесятером с 23-й минуты после того, как вторую жёлтую карточку получил бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак. А гол в собственные ворота в этой встрече провёл другой бывший игрок питерской команды Мартин Шкртел.
В ещё одной встрече сборная Мальты в родных стенах сыграла вничью с командой Литвы (1:1).