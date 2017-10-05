Победа Дании над Черногорией не позволила Польше досрочно выйти на ЧМ-2018

В матче предпоследнего тура группы E отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Дании в гостях с минимальным счётом обыграла команду Черногории. Единственный гол на 16-й минуте забил Кристиан Эриксен. Этот результат не позволил сборной Польши, занимающей первое место в группе, досрочно завоевать путёвку на чемпионат мира в России.
В другом матче этой группы сборная Румынии на своём поле выиграла со счётом 3:1 у команды Казахстана, которую тренирует российский специалист Александр Бородюк.