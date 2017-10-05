О'Нил договорился о продлении контракта со сборной Ирландии

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил продолжит работу с национальной командой вне зависимости от исхода отборочного турнира чемпионата мира — 2018.
65-летний специалист договорился о новом контракте и будет возглавлять сборную Ирландии до окончания чемпионата Европы — 2020, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии.
О'Нил возглавил сборную Ирландии в 2013 году и вывел национальную команду на чемпионат Европы — 2016, где ирландцы уступили сборной Франции (1:2) в 1/8 финала.
В отборочной группе ЧМ-2018 сборная Ирландии за два тура до конца располагается на третьей строчке, отставая на одно очко от Уэльса и на пять — от Сербии.
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