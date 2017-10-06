Сборная Англии в ноябре проведёт товарищеские матчи с Германией и Бразилией

Сборная Англии, обеспечившая себе путёвку на чемпионат мира в России, в ноябре проведёт товарищеские матчи с командами Германии и Бразилии, сообщает Evening Standard.
С немцами подопечные Гарета Саутгейта сыграют 10 ноября на «Уэмбли» в Лондоне, а бразильцев примут на том же стадионе 14 ноября.
Сборная Англии в предпоследнем туре отборочного турнира ЧМ-2018 на своём поле с минимальным счётом обыграла команду Словении благодаря голу Гарри Кейна.
Англичане набрали 23 очка и досрочно гарантировали себе первое место в турнирной таблице группы и путёвку на мундиаль.
Сборная Англии обыграла Словению и досрочно обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018