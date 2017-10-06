Мхитарян: всю ответственность за поражение от Польши беру на себя

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал крупное поражение в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Польши. В Ереване хозяева потерпели поражение со счётом 1:6.
«Проблемы есть везде. Мы должны сделать всё, чтобы подобное в матче с Казахстаном не повторилось. Просто нет слов. Это было позорное поражение. Я являюсь капитаном команды, и всю ответственность за поражение от Польши беру на себя. Спасибо всем болельщикам за поддержку", — приводит слова футболиста «Манчестер Юнайтед» News.am.
Главный тренер сборной Армении: это просто позор