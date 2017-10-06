Боливиец Морено сфотографировался с командой Бразилии перед отборочным матчем ЧМ

Нападающий сборной Боливии Марсело Морено сфотографировался вместе со сборной Бразилии перед матчем отборочного цикла чемпионата мира 2018 года.
30-летний форвард, отец которого по национальности бразилец, в 2005-2006 годах выступал за юношеские сборные Бразилии. В 2007 году он решил выступать за взрослую сборную Боливии.
Фотографию можно посмотреть на странице Goal в «Твиттере».
Напомним, матч Боливия — Бразилия завершился со счётом 0:0. На турнирное положение команд этот результат никак не повлиял, так как бразильцы досрочно гарантировали себе путёвку на ЧМ-2018, а боливийцы потеряли все шансы попасть на мундиаль.
Бразилия не смогла обыграть Боливию в квалификации ЧМ-2018