79-летний президент Перу станцевал, поддержав сборную перед ключевыми матчами

Президент Перу Педро Пабло Кучински исполнил танец в поддержку сборной страны по футболу, которая борется за выход на чемпионат мира — 2018. Видеозапись выступления опубликована на странице 79-летнего главы государства в «Фейсбуке».
За два тура до завершения отборочного турнира сборная Перу занимает четвёртое место, которое даёт право напрямую попасть на мундиаль, но рядом идёт целая группа соперников. Ближайший матч перуанцы проведут 6 октября с командой Аргентины, встреча начнётся в 02:30 мск. А в последнем туре они примут Колумбию (11 октября).
Видео можно посмотреть в «фейсбуке» Педро Пабло Кучински.