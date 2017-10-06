О. Иванов возобновил занятия в общей группе «Ахмата» перед игрой со «Спартаком»

В четверг, 5 октября, футболисты «Ахмата» возобновили тренировки после паузы, возникшей в РФПЛ в связи с матчами сборных. Полузащитник команды Олег Иванов приступил к тренировкам в общей группе после болезни, сообщает клубная пресс-служба. Также полные нагрузки стал получать нападающий Беким Балай, который долгое время не играл из-за травмы.
Несколько футболистов грозненского клуба остаются в расположении своих сборных.
Видео тренировки «Ахмата» можно посмотреть на странице клуба в «Инстаграме».
Свой следующий матч в РФПЛ «Ахмат» проведёт 13 октября. В рамках 13-го тура грозненцы будут принимать «Спартак».
«Спартак» начал подготовку к матчу с «Ахматом» в составе 13 человек