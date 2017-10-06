Уругвай поделил очки с Венесуэлой в отборочном матче ЧМ-2018

Сборная Уругвая сыграла вничью с Венесуэлой в матче 17-го тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась на стадионе «Полидепортиво де Пуэбло Нуэво» в Сан-Кристобале и завершилась со счётом 0:0.
Уругвай набрал 28 очков и по-прежнему занимает второе место в отборочной группе. Венесуэла (9) замыкает турнирную таблицу. В заключительном туре отборочного цикла уругвайцы дома примут сборную Боливии, а венесуэльцы в гостях сыграют с Парагваем.
В финальную стадию чемпионата мира — 2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные.
Уругвай победил Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018