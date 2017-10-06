Пануччи назвал Пике «мужиком с большими яйцами»

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи перед матчем квалификации ЧМ-2018 с Испанией, который состоится 6 октября, похвалил защитника соперника Херарда Пике за смелость.
1 октября во время референдума о независимости Каталонии от Испании Пике раскритиковал мадридские власти, препятствовавшие проведению голосования. Защитник «Барселоны» проголосовал за отделение региона и призывал жителей Каталонии поступать так же. Позже Пике и защитник «Реала» Серхио Рамос поругались на этой почве. Во время открытой тренировки национальной команды в Мадриде болельщики освистали Херарда.
«Со стороны мне кажется, что Пике – мужик с яйцами, с большими яйцами. Он смелый, честный и искренний, не лицемер. Подчёркиваю, в политику я влезать не хочу», – приводит слова Пануччи AS.