Левандовски: рад стать рекордсменом Польши к своему 30-летию

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал собственное достижение. Оформив хет-трик в Армении в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2018, 29-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
«Я рад, что сделал это к своему 30-летию, и продолжу забивать голы. Я счастлив не только потому, что нам удалось хорошо начать матч. Мы победили на непростом поле. С самого начала мы показали, что хотим победить и забивать.
Мы проанализировали ошибки, допущенные в предыдущих матчах, и знали, что требуется улучшить. У армян была одна возможность для взятия ворот, и они ей воспользовались. Однако нам лучше предотвращать такие ситуации», — цитирует рекордсмена польское издание Sport.
Левандовски стал лучшим бомбардиром в истории сборной Польши