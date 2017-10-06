Руди: на ЧМ-2018 Германия хочет защитить титул, поедем в Россию не проигрывать

Защитник сборной Германии Себастьян Руди, открывший счёт в противостоянии с Северной Ирландии (3:1) уже на второй минуте, поделился мнением о победе над соперниками, а также выразил намерение добиться успеха в России на чемпионате мира следующим летом.
«Для нас было важно забить быстрый гол, и играть стало спокойнее. Мы доминировали в этом матче, соперники позволяли нам играть. Было нелегко, но мы добились важной победы.
Разумеется, на чемпионате мира — 2018 мы хотим защитить титул. Мы не поедем в Россию, чтобы проиграть», — цитирует Руди официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Лёв: в матче с Северной Ирландией было важно забить ранний гол