Жером Боатенг: Хайнкес был бы лучшим решением для «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг был бы очень рад, если бы команду возглавил её бывший наставник Юпп Хайнкес. В данный момент руководство немецкого гранда ведёт с ним переговоры.
«Хайнкес был бы лучшим решением для «Баварии». Он знает многих наших игроков, обладает большим опытом и тонким чутьём. С новыми импульсами он бы усовершенствовал игру команды. Хайнкес отлично знает, как обращаться с футболистами команды. Он проводит отличные тренировки и способен очень компетентно анализировать игру. Всё это идёт на пользу команде», — приводит слова Боатенга интернет-издание Sport1.