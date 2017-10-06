Лёв и Хитцфельд считают, что Хайнкес был бы очень полезен «Баварии»

Футбольная общественность Германии активно обсуждает последние события, связанные с мюнхенской «Баварией», передаёт интернет-издание Sport1.
Руководство клуба уволило с поста главного тренера Карло Анчелотти и в данный момент ведёт переговоры с экс-наставником команды Юппом Хайнкесом.
«Хайнкес – невероятно опытный специалист, обладающий большим авторитетом. Это лучшее решение в той ситуации, в которой оказалась «Бавария». Если он постоянно будет возвращаться, то когда-нибудь станет и моим преемником», — сказал с юмором главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.
Экс-наставник мюнхенцев Оттмар Хитцфельд в свою очередь сказал: «Хайнкес – отличное решение для «Баварии», чтобы команда вновь преследовала самые высокое цели. Он знает клуб, его окружение, а его деятельность привнесёт необходимый покой».