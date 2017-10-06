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Экс-игрок «Барселоны» уверен, что Пике предан сборной Испании

6 октября 2017, пятница. 08:18 Футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» Хуан Мануэль Асенси считает, что нельзя ставить под сомнение преданность и отдачу защитника сине-гранатовых Херарда Пике в сборной Испании. Пике известен тем, что всегда рьяно ратовал за независимость Каталонии, а после прошедшего 1 октября референдума и его комментариев по этому поводу о нём говорят очень много.

«Люди расстроены поведением Пике, но надеюсь, что всё забудется, когда начнётся матч со сборной Албании. Мне никогда не нравилось, когда освистывали игрока или партнёра по команде. Кроме того, игроки национальной команды сказали, что, когда освистывают Пике, освистывают их всех. Надеюсь, всё это скоро останется в прошлом, а Испания выиграет важную игру», — цитирует Асенси AS.

Сборная Испании встретится с Албанией 6 октября в матче отборочного турнира чемпионата мира.

Болельщики сборной Испании считают, что Пике не должен защищать её цвета
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Барселона Херард Пике
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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