Тренер Словении Катанец: возможно, Англия не заслужила победу, но они забили гол

Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец поделился мнением о поражении своей команды от соперников из Англии (0:1) в матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2018. Специалист поздравил англичан с выходом в финальную стадию мирового первенства.
«Поздравляю Англию. Соперники, возможно, не заслужили эту победу, но они забили гол. Я желаю им удачи на чемпионате мира.
Мои футболисты тоже заслуживают комплиментов, они играли достойно и могут собой гордиться», — цитирует тренера Sky Sports.
Сборная Англии обыграла Словению и досрочно обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018