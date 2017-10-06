Рауш: мои партнёры по клубам всегда знали, что я — русак из Сибири

Защитник «Кёльна» и сборной России Константин Рауш, которому было разрешено выступать за российскую национальную команду, рассказал, как начинался его путь в футболе.
«На днях пришли все документы из ФИФА, все формальности улажены, и я официально стал игроком сборной России. Очень рад, что моя мечта сбылась. Теперь постараюсь много работать, чтобы шаг за шагом закрепиться в составе сборной.
Я ведь с шести лет живу в Германии, хотя родился в небольшом городке Кожевникове, в Томской области. В футбол, по большому счёту, начал играть уже в Германии, в Целле, где поселился с родителями. С 12 лет уже играл в „Ганновере“, где прошёл путь от юношеских команд до основного состава, в котором дебютировал в 2008 году. Потом играл в „Штутгарте“, „Дармштадте“, сейчас в „Кёльне“.
На моём счету уже более 200 игр в Бундеслиге, были удачные сезоны и не очень, так что опыта накопилось немало. Но я никогда не забывал, что родился в России. Мои партнёры по клубам всегда знали, что я — русак из Сибири. Как только становится чуть холоднее, сразу начинают подкалывать вопросами про Сибирь", — цитирует Рауша пресс-служба УЕФА.