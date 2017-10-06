Хуммельс: сборная Германии заслужила победу над Северной Ирландией

Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс поделился впечатлением от победы над Северной Ирландией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года (3:1).
«Это было хорошее выступление. Северная Ирландия играла от обороны, нам нужно было что-то придумать. Было важно оставаться спокойными. Сборная Германии контролировала игру и заслужила победу», — цитирует Хуммельса пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Сборная Германии набрала 27 очков и за тур до конца квалификации гарантировала себе первое место в группе С и поездку на ЧМ-2018. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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