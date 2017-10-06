Пандев — о матче с командой Италии: сборной Македонии нечего терять

Нападающий сборной Македонии Горан Пандев в преддверии выездного отборочного матча чемпионата мира — 2018 со сборной Италии заявил, что его команда постарается показать достойное выступление. Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 21:45 по московскому времени.
«Италия стала моим вторым домом. Мы надеемся, что будет хорошая игра. Конечно, мы осознаём, что соперник является фаворитом, но сборной Македонии нечего терять. У нас много молодых футболистов и сейчас строится интересная команда. Будем надеяться, что в будущем она покажет хорошие результаты», — цитирует Пандева Sky Sport Italia.
После 8 туров итальянцы в своей группе занимают второе место, отставая от сборной Испании на три очка. Македония находится на пятой позиции с семью баллами.